Vier Tage nach der Club-WM trotzen Magdeburgs Handballer der hohen Belastung und feiern genau wie die Rhein-Neckar Löwen einen Sieg in der Bundesliga. Für beide Vereine steht nun ein Topspiel an.

Mannheim - Titelverteidiger SC Magdeburg und die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga die nächsten Siege eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert besiegte Außenseiter Frisch Auf Göppingen mit 31:24 (16:11). Die Löwen um Nationalspieler Juri Knorr mühten sich gegen den HSV Hamburg zu einem 30:27 (16:13) und sind nun Tabellendritter.

Durch den Sieg rückt Magdeburg wieder näher an die Spitzengruppe der Liga und hat lediglich einen Minuspunkt mehr gesammelt als Tabellenführer Flensburg. Erstmals seit seiner Adduktorenverletzung stand auch Ex-Nationalspieler Philipp Weber wieder auf dem Parkett. In der Abwehr agierten die Elbestädter stabil, im Angriff ließ der Pokalsieger in der Anfangsphase einiges liegen. Der Sieg geriet trotzdem zu keiner Zeit in Gefahr. Auch, weil Schlussmann Sergey Hernández mit 15 Paraden glänzte.

Zwei Topspiele am Wochenende

Die Rhein-Neckar Löwen machten es bei ihrem vierten Saisonsieg unnötig spannend. Nach einer starken Anfangsphase und vielen Paraden von Nationaltorhüter David Späth gaben die Mannheimer eine zwischenzeitliche Fünf-Tore-Führung her. Hamburg kam im ersten Spiel nach dem Karriereende von Johannes Bitter auf ein Tor heran. Als die Partie zu kippen drohte, avancierte Keeper Mikael Appelgren zum Matchwinner für die Löwen.

Schon am Donnerstag geht es für Magdeburg in der Champions League gegen den polnischen Club Industria Kielce weiter. Am Wochenende wartet im Topspiel der Bundesliga dann Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt. Auch die Rhein-Neckar Löwen stehen vor einem schwierigen Duell mit Vizemeister Füchse Berlin.