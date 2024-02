Melsungens Spieler jubeln nach der Schlusssirene über den Einzug in die Finalrunde.

Lübbecke - Die MT Melsungen steht im Final-4-Turnier um den DHB-Pokal. Der Tabellenvierte der Handball-Bundesliga setzte sich im Viertelfinale beim Zweitligisten TuS N-Lübbecke mit 30:28 (16:13) durch und darf weiter auf den ersten Pokal-Triumph in der Vereinsgeschichte hoffen.

Für die Hessen ist es nach 1996, 2013, 2014 und 2020 die fünfte Teilnahme am Finalturnier, das am 13./14. April in Köln ausgetragen wird.

Vor 2356 Zuschauern war Elvar Örn Jonsson mit zehn Toren bester Werfer für den Favoriten, der sich gegen engagierte Gastgeber aber über weite Strecken schwertat. Bis Mitte der zweiten Halbzeit hielt der Zweitligist gut mit und durfte beim 22:23 (46. Minute) immer noch auf eine Pokal-Überraschung hoffen. Erst in der Schlussphase spielte Melsungen seine individuelle Klasse aus und bejubelte am Ende den verdienten Sieg.