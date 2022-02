SC Magdeburg siegt gegen Frisch Auf Göppingen

Magdeburg - Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga den Tabellen-Siebten Frisch Auf Göppingen deutlich besiegt. Der Tabellenführer gewann vor 2920 Zuschauern mit 37:26 (20:9).

Lukas Mertens war mit sieben Treffern bester Magdeburger Schütze, für Göppingen war Sebastian Heymann mit neun Toren am erfolgreichsten.

Magdeburg drehte eine erste Gästeführung mit einem 5:0-Lauf in einen deutlichen Vorsprung (5:1/8.). Göppingen nahm die Auszeit und kam besser in die Partie (7:5/16.). Im Anschluss zogen die Magdeburger das Tempo an und führten zur Pause deutlich mit elf Toren, auch weil bei den Gästen zu viele Bälle neben dem Tor oder am Pfosten landeten. Nach der Pause zeigte sich Göppingen besonders durch Sebastian Heymann zielsicherer, doch weil der SCM im Angriff weiter konsequent blieb, konnten die Gäste nicht verkürzen (26:15/38.).