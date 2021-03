Der SC Magdeburg gewinnt 32:22 beim TVB Stuttgart und baut seine Siegesserie auf 21 Pflichtspiele aus.

Stuttgart (dpa) l Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga einen weiteren Auswärtssieg eingefahren und ist wettbewerbsübergreifend seit 21 Spielen ungeschlagen. Beim TVB Stuttgart siegten die Elbestädter am Sonntag 32:22 (16:14) und schoben sich wieder auf Tabellenrang zwei. Bester Werfer der Magdeburger war Omar Magnusson mit neun Treffern, für Stuttgart trafen gleich drei Spieler mit vier Toren am häufigsten.

Der SCM bestrafte die ersten Stuttgarter Fehler und erspielte sich einen Fünf-Tore-Vorsprung (7:2/8.). Stuttgart verkürzte, weil der SCM-Abwehr die letzte Konsequenz fehlte. Magdeburg blieb offensiv stabil, nur in der Abwehr fehlte weiter etwas der Zugriff. So ging der SCM mit einem nur knappem Vorsprung in die Pause.

Magdeburg kam besser aus der Kabine und setzte sich wieder auf vier Tore ab (18:14/32.). Torwart Jannick Green entschärfte einige Bälle, Stuttgart konnte nicht mehr folgen. Der SCM setzte sich nun deutlich ab (27:19/51.) und entschied die Partie für sich.