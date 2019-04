Die Handballer des SC Magdeburg spielen in Hamburg um den DHB-Pokal. Das Maskottchen ist beim Final Four natürlich auch dabei. Foto: Eroll Popova

Der SC Magdeburg spielt beim Final Four in Hamburg um den deutschen Handball-Pokal. Hier geht es zum Liveticker rund ums DHB-Pokalfinale.

Magdeburg / Hamburg (vs) l Die Handballer des SC Magdeburg spielen am Wochenende in der Hamburger Barclaycard-Arena um den DHB-Pokal. Der SCM trifft dabei am Sonnabend (15.50 Uhr) auf TSV Hannover-Burgdorf. Anschließend spielt der THW Kiel gegen die Füchse Berlin (18.30 Uhr). Die Sieger stehen sich am Sonntag im Finale gegenüber (15.10 Uhr).



Wir berichten in einem Liveblog von den Spielen und den Ereignissen rund ums DHB-Pokalfinale in Hamburg.