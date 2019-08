SCM-Spielmacher Marko Bezjak legte beim Testpiel gegen Svendborg in Haldensleben den Ball an Oscar Bergendahl (l.) vorbei. Foto: Christian Schroedter

In knapp zwei Wochen ruft für die Handballer des SC Magdeburg wieder die Pflicht. Davor steigt aber die Saisoneröffnung.

Magdeburg l Die Uhr zeigte schon Montag an, als die SCM-Handballer vom Turnier um den Sparkassencup wieder zu Hause waren. Dass mit 24:25 nach Siebenmeterwerfen verlorene Finale gegen Melsungen spielte da aber kaum noch ein Rolle. Die Spieler wollten nur noch ins Bett. „Obwohl es bis zum Saisonstart noch einiges zu tun gibt, bekommen die Spieler einen Tag frei. Die Belastung in den letzten Tagen war hoch. Da müssen wir auch auf die nötige Entlastung achten“, erklärte Trainer Bennet Wiegert. Der hatte sich am Wochenende auch nicht geschont, sondern war am Sonntag mit Co-Trainer Yves Gravenhorst hoch zur Wartburg marschiert. Wiegert: „Das haben wir letztes Jahr schon gemacht und ist vielleicht ein gutes Omen für die Saison.“

Da wollen die Grün-Roten bekanntlich auch ganz oben mitspielen. Von den Leistungen beim Sparkassencup lässt sich Wiegert da auch nicht täuschen. „Wir sind noch lange nicht da, wo wir hin wollen. Aber wir haben ja noch knapp zwei Wochen Zeit, um an einigen Dingen noch zu feilen. Am wichtigsten ist mir bei solchen Turnieren immer, dass wir keine weiteren Verletzten haben.“

Fragezeichen hinter Lagergren

So muss der SCM weiterhin auf Albin Lagergren verzichten, der sich nach seiner Operation am rechten Fuß im Aufbautraining befindet. Wiegert: „Er macht dabei auch Fortschritte, obwohl ich nicht glaube, dass er bis zum Saisonstart wieder richtig fit ist.“ Auch auf Michael Damgaard mussten die Magdeburger beim dreitägigen Turnier verzichten. Der Däne hatte sich in der Woche zuvor beim Spiel in Halle gegen Pilsen eine Platzwunde am linken Ellbogen zugezogen. Wiegert: „Die Wundheilung braucht seine Zeit. Da wollten wir nichts riskieren.“

Und zu allem Überfluss hatte sich Marko Bezjak schon am letzten Donnerstag den Nacken verrenkt. Nachdem er nach dem Spiel am Freitag gegen Eisenach, das der SCM mit 35:25 gewann, wieder Probleme damit hatte, wurde er am Sonnabend geschont. Da hatten sich die Magdeburger mit 29:27 gegen Bundesliga-Rivale Erlangen durchgesetzt und damit für das Finale am Sonntag in Rotenburg an der Fulda gegen Melsungen qualifziert.

Bezjak ist bester Turnier-Spieler

Im Endspiel war der Slowene auch wieder dabei und wurde am Ende sogar zum besten Spieler des gesamten Turniers gewählt. Dass es da nach den normalen 60 Minuten 21:21 stand, zeigte auch, dass beide Mannschaften müde waren. Die Vorbereitung hinterlässt nun einmal Spuren.

Stark aber, dass der SCM Mitte der zweiten Halbzeit sogar einen Sechs-Tore-Rückstand aufholte. Wiegert: „Wir spielen immer auf Sieg. Diese Mentalität will ich auch in der Vorbereitung sehen.“

Um die Belastungen zu dosieren, bestreitet der SCM im Vergleich zum Vorjahr einige Testspiele weniger. Am Mittwochabend präsentiert sich der SCM erstmals auch in der eigenen Halle. Da kommt zur großen Saisoneröffnungs-Party um 19 Uhr der slowenische Verein Celje in die Getec-Arena.

