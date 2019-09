Die Handballer des SC Magdeburg haben mit einer ganz starken zweiten Halbzeit mit 32:24 (12:15) in Lemgo gewonnen.

Lemgo l Die Freude war groß bei den SCM-Handballern. Nachdem die Grün-Roten fünf Minuten nach der Pause schon mit fünf Toren hinten lagen (14:19) sah es gar nicht gut aus. Aber die Magdeburger blieben ganz cool und drehten das Spiel. Am Ende gab es mit einem 32:24 (12:15) sogar noch einen ganz klaren Sieg. Damit verteidigte der SCM auch die Tabellenspitze in der Bundesliga.

Die Mageburger kamen gut ins Spiel, lagen nach zwölf Minuten mit 7:4 vorn. Aber dann leisteten sie sich ungewöhnlich viele technische Fehler und kassierten nach Ballverlusten immer wieder Gegentore durch schnelle Gegenstöße. Aber als scheinbar nichts mehr ging, rappelten ich die Magdeburger auf und holten Tor für Tor den Rückstand auf. Nach 45 Minuten gelang Filip Kuzmanovski der Treffer zum 21:21. Michael Damgaard legte mit einem Hammer die 22:21-Führung hinterher. Und danach spielten die Magdeburger ihre Klasse aus und bestraften die Fehler der Gastgeber gnadenlos.

"Wir haben uns lange Zeit das Leben selbst schwer gemacht. Aber wie wir uns da noch rausgekämpft haben und keiner allein versucht hat, die Welt zu retten, war ganz stark", freute sich SCM-Trainer Bennet Wiegert. Und so konnte sich auch Tim Hornke noch so richtig über sein 1000. Bundesligator freuen. Der Rechtsaußen hatte gleich am Anfang zum 2:1 für den SCM getroffen. Hornke: "Das Tor ist mir eigentlich egal. Wichtig war, dass wir dieses Spiel nach so einem Rückstand noch gewinnen. Und dass es am Ende auch noch so deutlich war, ist in der Bundesliga auch nicht alltäglich."