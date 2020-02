Mit einem 34:32 (18:16) bei der HBW Balingen-Weilstetten konnten die Grün-Roten auch das dritte Pflichtspiel innerhalb einer Woche gewinnen.

Balingen/Magdeburg l Ohne Krimi geht beim SC Magdeburg nichts mehr. Trotz klarer Führung wurden am Ende erneut die grün-roten Nerven strapaziert.

Zu Beginn des Spiels hieß das Duell erst einmal Christoph Steinert kontra Marcel Niemeyer. Der Magdeburger, an dessen rechtem Auge ein Pflaster an den Cut vom Spiel am letzten Sonntag in Nantes erinnerte, sorgte für die ersten zwei SCM-Tore. Aber 115-Kilo-Mann Marcel Niemeyer brachte in der 6. Minute die Gastgeber beim 4:3 erstmals in Führung. Eine Minute später gab es dann nur noch Kopfschütteln bei den Magdeburgern. Michael Damgaard wurde von Balingens Vladan Lipovina voll im Gesicht getroffen. Doch weil sich der Däne danach wütend vor dem Gegenspieler aufbaute, bekam Damgaard eine Zwei-Minuten-Strafe. Christian O‘Sullivan und Filip Kuzmanovski sorgten mit ihren Toren trotz Unterzahl für die erneute Magdeburger Führung.

Richtig absetzen konnten sich die Gäste aber erst, nachdem Balingen in der 21. Minute auf 12:12 gestellt hatte. In nur knapp zwei Minuten zog der SCM auf 15:12 davon. Ganz stark dabei O‘Sullivan, der bis dahin alle seine sechs Würfe im gegnerischen Tor unterbrachte. Aber Balingen gab nicht auf, war vier Minuten vor der Pause wieder auf ein Tor dran und hatte sogar Ballbesitz. Doch der nach 20 Minuten ins Tor gerückte Tobias Thulin verhinderte ein mögliches 16:16. Und weil auch die Halbzeitsirene half, gingen die Magdeburger mit einer 18:16-Führung in die Kabine.

Die wurde nach dem Seitenwechsel sogar auf 20:16 (33.) ausgebaut. Acht Minuten nach der Pause waren die Magdeburger schon auf sechs Tore (25:19) enteilt. Doch wie schon in den letzten Spielen waren die Weichen auf Sieg noch lange nicht gestellt. Balingen holte Tor für Tor auf. Als Tim Hornke seinen zweiten Siebenmeter vergab (42.) konnten die Gastgeber auf 24:27 verkürzen und waren nach 46 Minuten durch den starken Jona Schoch (am Ende mit neun Toren bester Werfer von Balingen) sogar wieder auf zwei Tore (26:28) dran.

Inzwischen war Jannick Green ins Magdeburger Tor zurückgekehrt und verhinderte unter anderem mit einem gehaltenen Siebenmeter noch Schlimmeres. Dass Balingen acht Minuten vor Schluss aber sogar auf 29:30 verkürzte, konnte aber auch Green nicht verhindern. Und so wurde es wie in den letzten Spielen erneut richtig eng.

Als Damgaard beim Stand von 31:30 (57.) für den SCM scheiterte, war das Entsetzen groß. Doch Erik Schmidt schnappte sich den Abpraller und sorgte für das wichtige Tor. Aber erst als eine gute Minute vor Schluss ein starker Block der Magdeburger Abwehr den erneuten Anschlusstreffer verhinderte, war der Sieg endgültig unter Dach und Fach.