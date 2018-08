Lukas Mertens hat seinen Vertrag beim SC Magdeburg bis 2022 verlängert.

Magdeburg l Mit Lukas Mertens hat, laut SC Magdeburg, einer der schnellsten Spieler der Liga seinen Vertrag beim SCM verlängert. Der Wilhelmshavener leide aktuell zwar noch an einer Kreuzbandverletzung, freue sich aber schon darauf, spätestens zur Rückrunde beim SCM wieder einzusteigen.

"Ich freue mich sehr über die langfristige Vertragsverlängerung von Lukas Mertens", so SCM-Trainer Bennet Wiegert. "Bereits in seiner ersten Saison hat Lukas voll überzeugt und die Vertragsverlängerung in der aktuellen Verletzungssituation spricht für ein großes gegenseitiges Vertrauen." Außerdem wolle Wiegert mit dem Linksaußen-Duo Matthias Musche und Lukas Mertens die nächsten Jahre bestreiten und sieht die Position mit den beiden hervorragend besetzt.

Mertens war im Sommer 2017 zum SC Magdeburg gekommen und trat damit die Nachfolge von Yves Grafenhorst als Linksaußen an. In den letzten beiden Jahren hat er sich zu einer Konstante im SCM-Team entwickelt.

