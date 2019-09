Im Spitzenspiel der Bundesliga hat der SC Magdeburg am Sonntag gegen die Rhein-Neckar Löwen verloren.

Magdeburg l Innerhalb von acht Minuten waren beim SC Magdeburg die Resttickets für das Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag vergriffen. Und die Kurzentschlossenen werden den Kauf wohl kaum bereut haben, denn sie erlebten in der ausverkauften Getec-Arena ein packendes Duell. In dem sich der SCM letztlich aber mit 28:32 (13:14) geschlagen geben musste.

Nur in den ersten Minuten lag der SCM in Führung, da die Mannheimer besonders Jannick Kohlbacher am Kreis gekonnt in Szene setzten. Nachdem Uwe Gensheimer die Löwen per Siebenmeter 3:2 (5. Minute) in Front gebracht hatte, erhöhte Kohlbacher mit einem Doppelschlag erst auf 5:2 (7.) und vier Minuten später erneut mit zwei Treffern in Folge auf 8:4 (11.). Diesen Vier-Tore-Rückstand konnte der SCM erst einmal nicht drehen, Wiegert reagierte beim Stand von 5:9 mit einer Auszeit. "In der Verteidigung müssen wir kompakter agieren", forderte der SCM-Trainer, "und wir müssen Kohlbacher besser verteidigen".

SCM legt vor

Und der SCM ließ danach Taten folgen. Mit einem 4:0-Lauf schafften sie bis zur 20. Minute den Ausgleich (9:9). Bis zur Halbzeit konnte sich dann aber keines der Teams absetzen, mit einer knappen 14:13-Führung der Löwen ging es in die Kabinen.

Der SCM kehrte in der zweiten Halbzeit wacher zurück, legte gleich zwei Tore zum 15:14 nach. Die Löwen taten sich schwer damit, dass der SCM ihren Kreisläufer Kohlbacher nun von zwei Spielern doppeln ließ. Doch beim 21:21 (45.) war die Mannschaft von Kristján Andrésson wieder dran. Und legte einen 3:0-Lauf nach, der wiederum den SCM unter Zugzwang brachte. Doch angeführt vom überragenden Spielmacher Marko Bezjak - "er ist von Beginn an auf Betriebstemperatur", so Sky-Experte Stefan Kretzschmar - egalisierten die Magdeburger den Vorsprung (25:25/52.).

Fehler kosten SCM den Sieg

In der Schlussphase allerdings agierte der SCM zu hektisch und brachte sich selbst um den durchaus möglichen Heimsieg. Tim Hornke scheiterte vom Siebenmeterpunkt, technische Fehler schlichen sich im Angriff ein. Die Löwen nutzten das eiskalt zum 32:28-Sieg.