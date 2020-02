Der SC Magdeburg muss sich im ersten Spiel nach der EM mit 23:29 in Flensburg geschlagen geben.

Flensburg l Schlimmer hätte es für den SC Magdeburg im ersten Spiel nach der Handball-EM nicht kommen können. Die Grün-Roten verlieren in Flensburg mit 23:29 (12:14) nicht nur eine wichtige Partie im Kampf um die Meisterschaft. Sechs Minuten vor Ende musste auch noch Gisli Kristjansson mit Tränen in den Augen von der Platte geführt werden.

Der 20-Jährige hatte sich in einem Zweikampf am gegnerischen Kreis an der linken Schulter verletzt und musste vorzeitig in die Kabine. Während seine Kollegen noch spielten, ging es für den Isländer mit dem Krankenwagen direkt ins Krankenhaus. Bitter. Denn seine linke Schulter hatte sich Kristjansson erst im November ausgekugelt und war gerade erst wieder fit. Dass das Spiel nach dem Foul mit Freiwurf statt Siebenmeter fortgesetzt wurde, war komplett unverständlich.

"Das kann ich überhaupt nicht verstehen", ärgerte sich SCM-Trainer Bennet Wiegert kopfschüttelnd und fügt an: "Deshalb gewinnen wir das Spiel trotzdem nicht. Aber das ist bei der Verletzung des Jungen jetzt auch nebensächlich."

Spielentscheidend war das bessere Überzahlspiel der Flensburger mit einem überragenden Torwart Benjamin Buric. Der brachte die Magdeburger mit 16 Paraden zum Verzweifeln. Gegen Tim Hornke fischte er sogar einen Siebenmeter und den anschließenden Nachwurf weg.

Nachdem der SCM kurz vor der Pause noch zum 12:14 verkürzen konnte, zogen die Flensburger nach dem Seitenwechsel sogar auf sechs Tore (21:15/39.) davon. Die Grün-Roten gaben zwar nie auf, konnten die Gastgeber aber nicht mehr richtig in Bedrängnis bringen.