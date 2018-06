Die Handballer vom SCM reisen im Sommer wieder durch Sachsen-Anhalt. Neun Gastspiele sind geplant.

Magdeburg l Es ist mittlerweile eine Tradition beim SC Magdeburg: Im Sommer tourt die Mannschaft durch Sachsen-Anhalt und spielt vor seinen Fans in der Region. So auch im Jahr 2018. Insgesamt neun Gastspiele geben die Handballer.

Los geht es am 14. Juli 2018, traditioniell mit einem Fußballspiel gegen Grün-Weiß Möser. Sechs Tage später folgt der Gastauftritt beim Megawoodstock Open-Air in Aschersleben gegen den SC DHfK Leipzig. Am 24. Juli ist der SCM erstmals bei EIche Biederitz zu Gast, bevor zwei Tage später in Jessen das Spiel gegen den dänischen Erstligisten GOG Svenborg auf dem Programm steht.

Freier Eintritt für Dauerkarteninhaber

Als besonderes Highlight betrachtet der Verein das Duell mit der japanischen Nationalmannschaft am 1. August 2018 in Beetzendorf. Die Japaner werden von Dagur Sigurdsson, dem Helden der EM 2016, trainiert. Wie schon in den vergangenen Jahren spielt der SCM dann einen Tag später beim Peugeot CUP in Halle, bevor dann am 8. August 2018 vor heimischer Kulisse in der Getec-Arena der schwedische Top-Club HK Malmö zur Saisoneröffnung in Magdeburg gastiert. Alle Dauerkarteninhaber der Saison 2018/2019 haben bei diesem Spiel freien Eintritt.

Zum Abschluss der Tour wird der SCM vom 10. bis 12. August 2018 das Klaus-Miesner-Turnier in Ilsenburg bestreiten. Noch nicht terminiert ist die Partie gegen die Füchse Berlin im Naumburger Euroville.

"Wir freuen uns auf die achte Auflage der Sachsen-Anhalt-Tour", lässt SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt mitteilen. "Unsere Mannschaft hat immer viel Spaß in den Sporthallen Sachsen-Anhalts." Bei der Tour ginge es um ein Dankeschön für die vergangenen Saison an die Fans, so Schmedt. Zudem sollten Vereine aus Sachsen-Anhalt durch die Gastspiele unterstützt werden.

Die Termine im Überblick:

14. Juli: Spiel gegen Grün-Weiß Möser in Möser (14 Uhr)

20. Juli: Spiel gegen SC DHfK Leipzig in Aschersleben (19 Uhr)

24. Juli: Spiel gegen Eiche Biederitz in Biederitz (18.30 Uhr)

26. Juli: Spiel gegen GOG Svenborg in Jessen (18.30 Uhr)

1. August: Spiel gegen die japanische Nationalmannschaft in Beetzendorf (18.30 Uhr)

2. August: Peugeot-Cup in Halle (17 Uhr)

8. August: Heimspiel gegen HK Malmö in Magdeburg (19 Uhr)

10. bis 12. August: Klaus-Miesner-Turnier in Ilsenburg

Hier lesen Sie mehr Artikel zum SC Magdeburg