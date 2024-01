Düsseldorf - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier traut Deutschlands Handballern bei der EM im eigenen Land „alles“ zu.

„Ich finde, das hier ist ein guter Beginn für dieses Turnier und ein guter Rückhalt für die deutsche Mannschaft. Wir wissen, dass die deutsche Mannschaft vielleicht nicht als Favorit in dieses Turnier geht. Aber ich erinnere auch an 2016“, sagte Steinmeier den Nachrichtenagenturen dpa und sid in der Halbzeitpause des Eröffnungsspiels gegen die Schweiz, dass die DHB-Auswahl am Ende 27:14 gewann. 2016 wurde Deutschland überraschend Europameister.

Freude auf die Handball-Wochen

Der Auftakt vor der Weltrekordkulisse von 53.586 Zuschauern gefiel dem Politiker. „Es hat gut begonnen. Nicht nur mit dem Spiel des deutschen Teams, sondern auch mit der Kulisse hier“, sagte Steinmeier und ergänzte: „Ich hätte gegen ein Wintermärchen, das heute beginnt, nichts einzuwenden“.

Auch Bundesinnen- und Sportministerin Nancy Faeser freut sich auf die Handball-Wochen im eigenen Land. „2007 haben die deutschen Handballer mit dem WM-Sieg im eigenen Land Geschichte geschrieben – wir alle erinnern uns an dieses Wintermärchen. 2016 wurde das deutsche Handballteam in Polen Europameister. Jetzt drücke ich unserem starken deutschen Team die Daumen, dass es an diese großen Erfolge anknüpfen kann und im Turnier weit kommt“, äußerte die SPD-Politikerin.