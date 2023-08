Kiel - Handball-Rekordmeister THW Kiel hat weit im Voraus eine namhafte Top-Verstärkung auf der Torwart-Position verpflichtet.

Ab der Saison 2025/2026 wird der Spanier Gonzalo Perez de Vargas das Tor des deutschen Meisters hüten, wie der Club bekannt gab. Perez, der als Top-Star auf der Position gilt, unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2029.

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi lobte den künftigen Neuzugang als einen der besten Torhüter der Welt. „Als Leistungssportler möchte ich eine der schwierigsten Herausforderungen im Handball annehmen, nämlich in der besten Liga der Welt zu spielen“, wurde Perez de Vargas in der Mitteilung zitiert.



Der 32 Jahre alte Keeper wird bis zu seinem Wechsel weiter beim FC Barcelona unter Vertrag stehen. Dort wurde er in der Jugendabteilung ausgebildet und spielte bis auf seine Engagements im spanischen Granollers (2011-2013) und Fenix Toulouse (2014) in Frankreich bei den Katalanen. Mit Barcelona gewann der spanische Nationalspieler unter anderem zehnmal die spanische Meisterschaft und viermal die Champions League.