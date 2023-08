Burundis Handballer sorgen bei der U19-WM in Kroatien für Schlagzeilen. Nicht sportlich. Vielmehr ist fast das gesamte Team verschwunden. Mutmaßlich geht es um Asyl irgendwo in Europa.

Berlin - Zehn Junioren-Handballer Burundis sind bei der U19-Weltmeisterschaft in Kroatien verschwunden.

Das bestätigte Dauphin Nikobamye, Präsident der Handball Föderation in Burundi, der Deutschen Presse-Agentur. Er wisse nicht, in welchem Land sich die Spieler aufhalten, sagte Nikobamye. Die Nachwuchshandballer aus dem ostafrikanischen Binnenstaat haben sich mutmaßlich abgesetzt, um in einem anderen europäischen Land Asyl zu beantragen. Burundi ist gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Einwohner das ärmste Land der Welt. Demnach kommt auf jeden Einwohner nach Daten aus dem Jahr 2022 ein BIP von lediglich 309,11 Dollar (rund 283 Euro).

Die Handballer aus Burundi waren am 2. August in der kroatischen Stadt Rijeka eingetroffen. Sie verloren die ersten drei Spiele klar gegen Schweden, den Iran und die USA. Am vergangenen Donnerstag sollte das Team dann zu einem Platzierungsspiel gegen Bahrain antreten, da waren aber nur noch drei Spieler da. „Am Tag vor diesem vierten Spiel, nach dem Mittagessen, stellten die Trainer fest, dass zehn der 13 Spieler nicht in ihren Zimmern waren“, sagte Sportminister Remy Barampama der dpa. „Wir sind noch nicht darüber informiert, wo sie sich im Moment aufhalten könnten.“ Um sie zu finden, sei man im Austausch mit dem Handball-Weltverband (IHF) und den Behörden.

Team vom Turnier ausgeschlossen

Die Partie gegen Bahrain wurde genau wie die folgende Begegnung gegen Neuseeland mit 10:0 für den Gegner gewertet. Mittlerweile wurde das Team vom Turnier ausgeschlossen.

Das Verschwinden schade dem Image Burundis und dem Ruf der burundischen Spieler. „Diese Beeinträchtigung des Bildes Burundis wird zweifellos durch die unglaubwürdigen Gründe, die diese verlorenen Schafe vorbringen, um ihr Verhalten zu rechtfertigen, noch verschärft. Unser Stolz ist durch dieses unwürdige Verhalten einiger Spieler untergraben worden“, sagte Barampama.

Um zu verhindern, dass sich diese „unwillkommenen Szenen“ bei zukünftigen internationalen Wettbewerben wiederholen, sollen nun Maßnahmen getroffen werden. Neben der Stärkung des „patriotischen Geistes“ der Sportler könnten zum Beispiel vor der Kaderbenennung und Visa-Erteilung Verpflichtungserklärungen unterzeichnet werden. Man müsse diese „Geißel in ihrem Anfangsstadium“ eindämmen, sagte Barampama.