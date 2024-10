Oklahoma - Der deutsche Basketballprofi Isaiah Hartenstein (26) hat einen Bruch der linken Hand erlitten und fällt fünf bis sechs Wochen in der nordamerikanischen Profiliga NBA aus. Das teilte sein Club Oklahoma City Thunder mit. Der 2,13 Meter große Hartenstein zog sich die Blessur im Pre-Season-Spiel in Denver zu. Hartenstein war im Sommer von den New York Knicks nach Oklahoma gewechselt. Für die Thunder beginnt die NBA-Saison am 25. Oktober.