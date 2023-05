Paris - Yannick Hanfmann ist kurz vor Beginn der French Open doch noch als insgesamt achter deutscher Tennisprofi ins Hauptfeld nachgerückt.

Der 31 Jahre alte Karlsruher profitierte als so genannter Lucky Loser von der Absage des Franzosen Benjamin Bonzi, wie aus den Ansetzungen der Organisatoren hervorgeht. Hanfmann trifft in der ersten Runde auf den Brasilianer Thiago Monteiro.

Er hatte am Freitag in der dritten Runde der Qualifikation im Stade Roland Garros gegen den Schweden Elias Ymer mit 3:6, 4:6 verloren. Zuvor hatte Hanfmann mit dem Einzug ins Viertelfinale beim Masters-1000-Turnier in Rom überrascht.

Damit sind insgesamt fünf deutsche Tennis-Herren bei den French Open dabei. Den Auftakt macht Oscar Otte im Duell mit dem Russen Alexander Schewtschenko. Olympiasieger Alexander Zverev spielt erst am Dienstag gegen den Südafrikaner Lloyd Harris.