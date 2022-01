Hanfmann sichert sich Duell mit Topstar Nadal

Melbourne - Yannick Hanfmann hat zum Auftakt der Australian Open für eine Überraschung gesorgt und sich ein reizvolles Tennis-Duell mit Rafael Nadal gesichert.

Der Qualifikant aus Karlsruhe gewann in Melbourne gegen den australischen Wildcard-Inhaber Thanasi Kokkinakis in drei Sätzen mit 6:2, 6:3, 6:2. Kokkinakis, der in der Vergangenheit von Verletzungen zurückgeworfen wurde, hatte in Adelaide am Samstag seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gefeiert. Am Mittwoch wird der Weltranglisten-126. Hanfmann den 20-maligen Grand-Slam-Turniersieger Nadal herausfordern.