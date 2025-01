Victoria Carl, Laura Gimmler und Katharina Hennig laufen in Frankreich in der Weltspitze mit. Die aufsteigende Formkurve macht dem deutschen Team Mut in Richtung WM.

Les Rousses - Langlauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig hat zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes im französischen Les Rousses ein starkes Resultat erzielt. Hennig belegte im 20-Kilometer-Massenstart in der klassischen Technik den fünften Platz.

Lediglich Siegerin Frida Karlsson aus Schweden, ihre Landsfrau Ebba Andersson, die Österreicherin Teresa Stadlober sowie Astrid Oeyre Slind aus Norwegen landeten vor der 28-Jährigen aus Oberwiesenthal.

Das Team von Peter Schlickenrieder erzielte damit an allen drei Wettkampftagen ein starkes Resultat in der Damen-Konkurrenz. Victoria Carl hatte zum Start in das Wochenende einen Podestplatz eingefahren. Laura Gimmler ließ am Samstag im Sprint einen vierten Rang folgen.

Auf dem Weg zur WM, die in gut fünf Wochen in Trondheim beginnt, zeigt die Formkurve derzeit nach oben. Carl, die mit Hennig im Teamsprint 2022 in Peking olympisches Gold gewann, als Siebte sowie Pia Fink auf Rang acht komplettierten ein gelungenes Mannschaftsergebnis.