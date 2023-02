Herrmann-Wick führt deutsches Quintett im WM-Sprint an

Führt das deutsche Aufgebot an: Denise Herrmann-Wick.

Oberhof - Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider und Hanna Kebinger gehen am Freitag ins erste Einzelrennen bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof. Das Quintett wurde für den Sprint über 7,5 Kilometer nominiert.

Einzel-Olympiasiegerin Herrmann-Wick gehört zu den Topfavoritinnen auf eine Medaille. Die 34-Jährige hatte in dieser Saison einen Sprint im Dezember in Hochfilzen gewonnen und Ende Januar die Verfolgung bei der WM-Generalprobe in Antholz. Es waren die bisher einzigen Siege im Weltcup für das deutsche Team.

Für Herrmann-Wick und Voigt (25) ist es nach der Mixed-Staffel (6. Platz) der zweite Einsatz bei der Heim-WM. Ihre WM-Premiere erleben Schneider und Kebinger (beide 25). Hettich-Walz (26) hatte bei der letzten WM 2021 in Pokljuka Silber in der Staffel gewonnen.

Aufgrund einer Regeländerung des Weltverbandes IBU sind nun fünf statt vier Startplätzen pro Verband möglich. Das trifft auf die Nationen zu, die Athletinnen und Athleten in den Top 15 des Gesamtweltcups haben. Stellt man die Titelverteidiger im Sprint, Einzel und im Massenstart, sind im Maximalfall sogar sechs Startplätze möglich. Der Verfolgungsmeister der letzten WM hat zudem ein persönliches Startrecht für den Sprint, hier greift dann aber auch die Obergrenze von maximal sechs Startplätzen.