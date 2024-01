Al Amarat/Ranchi - Die deutschen Hockey-Damen haben sich vorzeitig das Olympia-Ticket gesichert und stehen im Finale des Qualifikationsturniers in Indien.

Die EM-Dritten setzten sich im Halbfinale gegen Gastgeber Indien mit 4:3 im Shoot-out-Krimi durch. Nach regulärer Spielzeit hatte es 2:2 gestanden. Beide deutschen Treffer erzielte Charlotte Stapenhorst. Im Shoot-out behielt Lisa Nolte vom Düsseldorfer HC die Nerven und traf zweimal.

Endspielgegner am Freitag (15.00 Uhr/ARD-Livestream) ist die USA. Die ersten drei Teams des Turniers sind für Olympia qualifiziert. Neben den USA und Deutschland kämpfen Indien und Japan noch um den dritten Platz im Teilnehmerfeld.

Auch Deutschlands Hockey-Herren sind nur noch einen Sieg von der Olympia-Qualifikation entfernt. Der Weltmeister gewann am Donnerstag beim Turnier im Oman das letzte Vorrundenspiel gegen Chile mit 3:0 und steht somit als Erster der Gruppe B im Halbfinale am Freitag. Die besten drei Teams des Achterturniers haben das Ticket für die Spiele in Paris sicher.

Die Tore für die deutsche Auswahl erzielten Tom Grambusch, Gonzalo Peillat - mit vier Treffern bester deutscher Vorrunden-Torschütze - sowie Justus Weigand. In der nächsten Runde könnte die Mannschaft von Trainer André Henning auf Pakistan oder Malaysia treffen.