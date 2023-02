Frankfurt/Main - Die Frauen des Düsseldorfer HC und des Clubs an der Alster sowie die Männer des Harvestehuder THC und des Clubs an der Alster bestreiten die Endspiele der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft in Frankfurt am Main.

Nordmeister HTHC setzte sich in seinem Halbfinale mit 5:3 (2:2) gegen den Titelverteidiger Mannheimer HC durch. „Das war ein krasser Fight“, sagte Tobias Hauke, der zwei Tore erzielte. „Wir haben souverän und mit viel Kampfgeist gespielt.“

Der 35-jährige Rekordnationalspieler wird nach dem Finale seine aktive Karriere beenden. Im Anschluss besiegten die Alster-Männer den Berliner HC mit 7:6 (2:1). Die Entscheidung besorgte Tom Stroink 39 Sekunden vor dem Ende. Zuletzt hatten sich 2018 zwei Hamburger Männer-Teams im Endspiel gegenüber gestanden.

Bei den Frauen gewann Alster mit 3:2 nach Penaltyschießen gegen den Münchner SC, und Titelverteidiger Düsseldorf besiegte den Mannheimer HC mit 4:0 (1:0). Matchwinnnerin bei Alster war Hanna Valentin mit drei Toren beim 4:4 (2:1) in der regulären Spielzeit sowie der Entscheidung im Shootout. „Wir hatten die besseren Nerven“, meinte Valentin, deren Mannschaft im Gegensatz zu Düsseldorf ohne sieben Nationalspielerinnen antritt. Diese sind bereits mit der DHB-Auswahl in Sydney.