Paris - Die deutschen Hockey-Weltmeister sehen sich vor dem Olympia-Finale gegen die Niederlande in der besseren Ausgangsposition. „Wir gehen da mit einer richtig breiten Brust rein, denn ich glaube, die Holländer haben richtig Angst vor uns“, sagte der deutsche Torhüter Jean-Paul Danneberg vor dem Endspiel am Donnerstag (19.00 Uhr) in Paris.

Das Duell der beiden Nationen hat Tradition, zuletzt gingen die Siege dabei häufiger an die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes. „Wir gewinnen öfters gegen die. Die wissen ganz genau, dass wir die Qualität haben, sie zu schlagen - so wie in der Gruppenphase“, sagte der 21-jährige Danneberg. In der Vorrunde siegte Deutschland knapp mit 1:0, für den starken Europameister Niederlande war es die bislang die einzige Niederlage im olympischen Turnier.

„Da kannst du dir überhaupt nix von kaufen“

„Juckt keinen Menschen, wie dieses Gruppenspiel lief“, sagte allerdings Stürmer Niklas Wellen nach dem 3:2 im Halbfinale gegen Indien: „Da kannst du dir überhaupt nix von kaufen. Das ist ein komplett anderes Spiel, es geht um viel, viel mehr.“

Deutschland will erstmals seit zwölf Jahren wieder Olympiasieger werden. Auch 2012 hatte das Finale in London Deutschland gegen Niederlande geheißen. Das DHB-Team gewann mit 2:1. Vor drei Jahren in Tokio war die Mannschaft als Vierter ganz ohne Medaille geblieben, der Olympiasieg war schon vor der Reise nach Paris das erklärte Ziel.