Nach zwei Jahren ist für Nico Hülkenberg beim Haas-Rennstall Schluss. Sein neues Abenteuer beginnt bereits am Dienstag in Abu Dhabi.

Teamwechsel steht an

Abu Dhabi - Der Beginn der Formel-1-Winterpause kann für Nico Hülkenberg gar nicht früh genug kommen. „Jetzt erstmal drei Tage Eistonne“, sagte der Rheinländer nach dem anstrengenden Saisonfinale in der Hitze von Abu Dhabi. Mit 41 WM-Punkten und auf Platz elf der Fahrerwertung endete die Saison des einzigen Deutschen in der Motorsport-Königsklasse klar positiver als erwartet. „Für mich waren es die zwei schönsten Jahre“, sagte der 37-Jährige zu seiner Zeit beim US-Team Haas.

Weil er ab dem kommenden Jahr für das künftige Audi-Werksteam Kick Sauber fährt, wird es mit der Winterpause auch noch nichts. Schon am Dienstag sitzt Hülkenberg in Abu Dhabi im Auto seines neuen Arbeitgebers und absolviert die ersten Testfahrten. Erst danach kann der Routinier in den Urlaub starten.

„Es hat einfach viel Freude gemacht“, sagte Hülkenberg rückblickend auf die vergangenen Monate bei Sky. Auch am Sonntag holte er als Achter noch mal Punkte in der WM-Wertung. „Ich merke es ein bisschen. Es waren intensivere Wochen, es war anstrengend“, sagte Hülkenberg, der zum Abschied keine großen Emotionen zuließ: „Ich bin da recht stabil gebaut, was das angeht. Natürlich bin ich traurig und werde die Jungs vermissen. Aber ich sage einfach ein riesiges Dankeschön“, sagte Hülkenberg. Ab 2026 wird sein neuer Rennstall zum Werksteam von Audi.