In der Formel 1 gibt es eine neue Kooperation. Der Haas-Rennstall von Nico Hülkenberg fährt künftig mit Knowhow des weltgrößten Autobauers.

Hülkenbergs Haas-Team in Formel 1 künftig mit Toyota-Technik

Berlin - Das Formel-1-Team des deutschen Piloten Nico Hülkenberg wird künftig von Toyota ausgestattet. Wie der US-Rennstall Haas bekanntgab, ist der weltgrößte Autobauer aus Japan von sofort an offizieller Technik-Partner. Für den Rennwagen sollen künftig in der Motorsport-Fabrik von Toyota Gazoo Racing in Köln wichtige Teile produziert werden. Zu der auf mehrere Jahre angelegten Zusammenarbeit gehören laut Mitteilung „Design-, Technik- und Fertigungsdienstleistungen“ durch den japanischen Konzern.

Schon beim kommenden Grand Prix der USA im texanischen Austin am 20. Oktober wird Toyota als Technik-Partner an den Fahrzeugen sichtbar sein. Zudem sollen dort Hülkenberg und sein dänischer Stallkollege Kevin Magnussen bereits mit neuen Frontflügeln aus der Toyota-Fertigung fahren.

Ferrari liefert weiter die Motoren

Der Einstieg beim Haas-Team ist für Toyota zugleich eine Rückkehr in die Formel 1. 2009 waren die Japaner aus der Königsklasse des Motorsports aus Kostengründen ausgestiegen und hatten sich auf die Rallye- und die Langstrecken-Weltmeisterschaften konzentriert.

Motoren-Lieferant bei Haas bleibt Ferrari. Erst im vergangenen Juli hatten der Rennstall und der italienische Autobauer ihre Partnerschaft bis Ende 2028 verlängert.