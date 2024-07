Norwegen ist nicht unbedingt als Sommersportnation bekannt. Drei bekannte Athleten wollen ihre Landsleute trotzdem in die richtige Olympia-Stimmung versetzen.

Oslo - Der norwegische Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen und seine Brüder Henrik und Filip wollen ihr Land mit einem emotionsgeladenen Song in Olympia-Stimmung bringen. Zusammen mit dem norwegischen Rundfunksender NRK haben die Leichtathleten unter dem Künstlernamen „The Ingebritz“ das Lied „Ingen gjør det bedre“ aufgenommen, was übersetzt „Niemand macht es besser“ bedeutet.

Hauptzutaten des dazugehörigen Musikvideos sind eine eingängige Elektro-Melodie und Aufnahmen vergangener Olympia-Momente norwegischer Athleten. Dazu singen die Ingebrigtsens mit einem ordentlichen Schuss Pathos von ihrem kleinen Land, das es wieder einmal bis zur Goldmedaille schaffen werde. „Norwegens Volk, heute machen wir den König stolz, wenn wir das Gold in die Luft strecken“, heißt es auf Norwegisch im Refrain. Natürlich bekommt auch Nachbar und Lieblingsrivale Schweden einen kleinen Seitenhieb ab.

Keine Sommersportnation

Nun ist Norwegen - das Land der Skispringer und Biathleten - eher als Winter- denn als Sommersportnation bekannt. Bei Olympia in Tokio vor drei Jahren landete das skandinavische Land mit viermal Gold sowie jeweils zweimal Silber und Bronze auf Platz 20 des Medaillenspiegels. Einer der norwegischen Olympiasieger damals: Jakob Ingebrigtsen über 1.500 Meter. Auch diesmal gilt der 23-Jährige über 1.500 und 5.000 Meter als Goldfavorit. Seine älteren Brüder gehen dagegen in Paris nicht an den Start.

Mit der Idee zu dem Olympia-Song sind die Brüder nach NRK-Angaben selbst auf den Sender zugekommen. Treibende Kraft soll dabei Filip Ingebrigtsen gewesen sein. Er hofft darauf, dass das Lied sowohl im Stadion als auch auf Fan-Festen gespielt wird. „Wenn du dieses Lied hörst, hast du das Gefühl, dass alle Norweger hinter dir stehen. Alle feuern dich an, weil du Norwegen vertrittst“, sagte Henrik Ingebrigtsen. Ab Freitag soll das Lied nach Senderangaben auch auf Spotify und anderen Streamingdiensten zu hören sein.