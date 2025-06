Grönlands Auswahlteam darf weiter keine offiziellen Länderspiele austragen. Ein Antrag auf Aufnahme in einen internationalen Verband wurde nicht stattgegeben.

Grönland hat auf dem erhofften Weg in einen internationalen Fußballverband einen schweren Rückschlag erlitten. Der Kontinentalverband Nord- und Mittelamerikas und der Karibik (Concacaf) lehnte einen entsprechenden Mitgliedsantrag ab, wie aus einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Eine Begründung gab Concacaf nicht.

Der grönländische Fußballverband Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat (KAK) hatte im Mai 2024 einen Antrag auf Aufnahme als 42. Mitglied im Kontinentalverband gestellt. Weil sie noch kein Mitglied in einem internationalen Fußballverband sind, können die Grönländer keine offiziellen Länderspiele bestreiten. Anfang Juni hatten sie in Deutschland gegen eine Auswahl der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein ein Freundschaftsspiel bestritten.

Das von US-Präsident Donald Trump umworbene Grönland liegt geografisch betrachtet auf dem nordamerikanischen Kontinent, gehört politisch aber ebenso wie die Färöer-Inseln zum Königreich Dänemark.