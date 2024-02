Isabel Gose holt in Doha ihre dritte WM-Medaille. Nach zweimal Bronze folgt für sie zum Abschluss Silber. Sie nutzt in Katar eine ungewöhnliche Chance.

Gewann ihre dritte Medaille bei der WM in Katar: Isabel Gose.

Doha - Isabel Gose hat bei der Schwimm-WM in Katar die Silbermedaille über 800 Meter Freistil gewonnen. Die 21-Jährige schlug in Doha nach 8:17,53 Minuten an. Damit musste sie sich nur Weltmeisterin Simona Quadarella aus Italien um neun Hundertstelsekunden geschlagen geben.

Für Gose war es bereits das dritte Edelmetall bei den Titelkämpfen im Aspire Dome. Über 400 und 1500 Meter Freistil hatte sie jeweils Bronze gewonnen.

Gose sicherte dem deutschen Team die insgesamt fünfte Medaille bei dieser WM. Angelina Köhler hatte sich über 100 Meter Schmetterling zur Weltmeisterin gekrönt. Lukas Märtens gewann Bronze über 400 Meter Freistil. Mehr Medaillen hatte das deutsche Team zuletzt bei den Weltmeisterschaften 2009 in Rom gewonnen. Damals hießen die Erfolgsgaranten noch Britta Steffen und Paul Biedermann.

Lange hatte Gose, die in Magdeburg bei Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn trainiert, auf ihre erste WM-Medaille hingearbeitet. Nun durfte sie sich gleich über drei freuen. Die gebürtige Berlinerin nutzte im Emirat die außergewöhnliche Chance der ersten WM im Jahr der Olympischen Spiele. Sie profitierte auch davon, dass im Zuge der Olympiavorbereitung überragende Mittel- und Langstreckenschwimmerinnen nicht dabei waren. So fehlten unter anderem die siebenmalige Olympiasiegerin Katie Ledecky aus den USA und Ariarne Titmus aus Australien.