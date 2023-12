Lawrence macht gegen die Bengals ein starkes Spiel, die Jaguars sind auf dem Weg zum neunten Saisonsieg in der NFL. Dann verletzt sich der Quarterback und sein Team verliert nach Verlängerung.

Jacksonville - Quarterback Trevor Lawrence hat sich bei der Niederlage der Jacksonville Jaguars gegen die Cincinnati Bengals dem Augenschein nach schwer am Fuß verletzt.

Beim 31:34 nach Verlängerung war Lawrence im Schlussviertel nur mit Hilfe von Betreuern vom Feld gekommen, nachdem ihm ein Mitspieler auf den Knöchel getreten war und sich das Bein danach unnatürlich verrenkt hatte. Während die Begnals nach zuvor drei Niederlagen durch den sechsten Sieg im zwölften Saisonspiel wieder Hoffnungen auf die Playoffs haben, verpassten es die Jaguars, sich an der Spitze der AFC South von den Verfolgern abzusetzen.

Lawrence hatte bis zu seiner Verletzung einen starken Abend und kam auf zwei Touchdown-Pässe und einen selbst erlaufenen Touchdown. Nur 7 seiner 29 Würfe verfehlten einen Mitspieler. Mann des Abends war dann aber doch Jake Browning, der den verletzten Quarterback Joe Burrow bei den Cincinnati Bengals zum zweiten Mal als Startspieler ersetzte und erstmals in seiner Karriere ein NFL-Spiel gewinnen konnte.

„Fühlt sich gut an, ich musste es mir auf jeden Fall verdienen, sogar in die Verlängerung gehen. Es ist lange Zeit her, seit ich ein Spiel gewonnen habe“, sagte er bei ESPN. „Einfach eine Woche mehr Erfahrung zu haben, hat einen großen Unterschied gemacht.“