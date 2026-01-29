Die Lakers verlieren ihr Spiel bei den Cleveland Cavaliers - in Erinnerung bleibt aber eine Szene aus einer Auszeit. Der NBA-Superstar wird mit Zuneigung überschüttet und reagiert emotional.

Cleveland - NBA-Superstar LeBron James ist bei der Rückkehr in seine Heimat emotional geworden und hat während einer Auszeit in Cleveland geweint. Der 41 Jahre alte Basketballer der Los Angeles Lakers war von den Cavaliers während einer Pause mit einem Video geehrt worden, dass seine 25 Punkte würdigte, die er 2007 im fünften Spiel der Conference Finals gegen die Detroit Pistons für Cleveland in Serie erzielt und sein Team damit zum vorentscheidenden Sieg geführt hatte. James, der in der Nähe von Cleveland aufgewachsen ist, spielte in seiner Karriere zweimal für die Cavaliers und ging 2018 von dort zu den Lakers.

Zum Sieg führen konnte James sein Team beim womöglich letzten Gastspiel in Cleveland nicht. Die Lakers verloren 99:129, James kam auf elf Punkte. Luka Doncic verbuchte 29 Zähler und war damit der beste Punktesammler der Partie, Donvoan Mitchell konnte dank seiner 25 Punkte aber am Ende über einen Cavaliers-Sieg jubeln. James hat offen gelassen, ob er seine Karriere über diese Saison hinaus fortsetzt. In Cleveland wurden er und sein Sohn Bronny James, der auf acht Punkte kam für die Lakers, von Fans beider Teams gefeiert.

Orlando stoppt Niederlagen-Serie

Einen Sieg gab es dagegen wieder für die Orlando Magic. Nach zuletzt vier Pleiten holten die Magic ein 133:124 gegen die Miami Heat. Weltmeister Moritz Wagner kam auf drei Punkte, Europameister Tristan da Silva verbuchte 12 Zähler für Orlando. Bester Werfer war Paolo Banchero mit 31 Punkten für die Magic, die weiter auf den am Sprunggelenk verletzten Nationalspieler Franz Wagner verzichten mussten.