Jan Ullrich will in Doku auspacken: „Jetzt ist es Zeit“

Ex-Radstar Jan Ullrich will in einer vierteiligen Doku-Serie „auspacken“.

Berlin - Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich will in einer Doku-Serie von Amazon Prime Video „auspacken - umfassend, ehrlich und exklusiv“. Das kündigte der Streamingdienst in einer Mitteilung an.

In vier Folgen soll auf die Karriere, die Erfolge und auch die Abstürze des früheren Radstars zurückgeblickt werden.

„In letzter Zeit ist sehr viel über mich berichtet worden, Positives und Negatives. Jetzt ist es Zeit, dass ich mal meine Geschichte erzähle, die ganze Geschichte, wie ich vom Jäger zum Gejagten wurde. Ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine Reise durch mein Leben. Mit allen Turbulenzen, Rückschlägen und Herausforderungen“, wurde Ullrich in der Mitteilung zitiert. Der gebürtige Rostocker hatte ein umfangreiches Doping-Geständnis bisher abgelehnt.

Ullrich hatte vor 25 Jahren als bislang einziger Deutscher das wichtigste Radrennen der Welt gewonnen und einen Radsport-Boom in Deutschland ausgelöst. 2006 ging die Karriere des mehrmaligen Weltmeisters abrupt zu Ende, nachdem seine Verbindung zum Dopingarzt Eufemiano Fuentes publik geworden war. Dafür wurde er auch vom Internationalen Sportgerichtshof Cas später gesperrt. Danach sorgte Ullrich auch privat für viele Negativ-Schlagzeilen.

Vor der Tour de France in diesem Sommer hatte eine ARD-Dokumentation für große Resonanz gesorgt. Darin war der Olympiasieger von 2000 aber selbst nicht zu Wort gekommen. Wann die Doku bei Amazon Prime Video erscheint, wurde nicht genannt.