Travis Kelce in TV-Shows, auf der Bühne mit Taylor Swift und im eigenen Podcast mit seinem Bruder: Langeweile hatte der NFL-Profi in der Saisonpause keine. Den Fokus aufs Wesentliche hat er behalten.

Kansas City - Am liebsten spricht Travis Kelce noch immer über American Football - doch selbst unmittelbar vor dem Saisonstart in die neue NFL-Saison ist das nicht mehr selbstverständlich. Nie war der 34 Jahre alte Tight End von den Kansas City Chiefs so vielseitig beschäftigt in seinem Leben wie in den vergangenen Monaten.

Seit seine Beziehung zu Pop-Superstar Taylor Swift im vergangenen Jahr öffentlich wurde, ist Kelces Popularität weit über NFL-Fankreise hinaus explodiert. Und der dreimalige Super-Bowl-Champion hat großen Gefallen an den sich daraus ergebenden neuen Möglichkeiten: eigener Podcast, Auftritte in TV-Shows und sogar mit Swift bei einem Konzert gemeinsam auf der Bühne in London - Langeweile gibts nicht.

Dennoch ist Kelce vor dem spannenden Duell mit den Baltimore Ravens in der deutschen Nacht zu Freitag (2.00 Uhr MESZ/RTL) fokussiert, fit und vorbereitet. Schwierigkeiten, sich auf seinen Job als Lieblingsmitspieler von Quarterback Patrick Mahomes zu konzentrieren, gibt es keine. „Ich liebe es einfach, hier herzukommen. Ich liebe Football und wie es mich vom Leben ablenkt. Es gibt mir etwas, über das ich einfach wirklich ehrlich glücklich bin“, sagte er vor dem Spiel gegen die Ravens. „Ich habe so viel Spaß daran, an meinen Fähigkeiten zu arbeiten. Es ist so toll. Es wird echt schwer, sich irgendwann entscheiden zu müssen, damit aufzuhören.“

In der vergangenen Saison gab es mehr Kritik an Kelce

Noch im Verlauf der vergangenen Saison mehrten sich die Stimmen, die Kelces Leistungen kritisch sahen und ihm Altersverschleiß unterstellten. Direkt den Saisonstart gegen die Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown verpasste er mit einer Knieverletzung, seine folgende Ausbeute von fünf Touchdowns und gefangenen Pässen über 984 Yards kamen nicht an die Werte der Jahre zuvor heran. Dann aber kamen die Playoffs und Kelce sammelte in lediglich vier Spielen drei Touchdowns und 355 Yards nach Pässen - und gewann zum dritten Mal in seiner Karriere den Super Bowl mit den Chiefs.

Titel Nummer vier ist nun das große Ziel dieser Saison - es wäre ein historischer. Noch nie gelang es einem Team in der Super-Bowl-Ära, die Trophäe drei Jahre in Serie zu gewinnen. Acht Teams holten den Super Bowl zwei Mal in Serie, zuletzt die Chiefs in den beiden vergangenen Jahren. Aber nie schaffte es ein Doppel-Champion zum dritten Mal in den Konfetti-Regen - selbst der erneute Einzug in den Super Bowl war eine zu große Hürde.

Klarer Favorit: Die Kansas City Chiefs

Für die Buchmacher sind die Chiefs dennoch der große Favorit vor dem Saisonstart, auf den Plätzen folgen die San Francisco 49ers, die Detroit Lions und die Baltimore Ravens - gegen die sich die Chiefs mit einem Sieg in den Playoffs das Super-Bowl-Ticket der vergangenen Saison sicherten.

Geschichte schreiben kann Kelce schon vor den erneuten Playoffs im Januar. Drei Touchdowns fehlen ihm zu Tony Gonzalez und Platz Nummer eins in der positionsbezogenen Rangliste der Chiefs. Mit sieben Touchdowns zieht er an Priest Holmes vorbei und hätte mehr als jeder andere Profi in der Geschichte der Kansas City Chiefs.

Seine 11.328 Yards nach gefangenen Pässen sind bereits Rekord. Am wichtigsten ist Kelce aber zweifelsfrei die Aussicht auf einen vierten Super-Bowl-Sieg in sechs Jahren. Auch das würde sicherlich dazu beitragen, dass es in seinem Leben so schnell keine Langeweile mehr gibt - und er dennoch weiter viel über Football reden kann.