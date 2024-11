Jakob Johnson ist in dieser NFL-Saison bereits fünf Mal entlassen worden. Beim Spiel der New York Giants in München könnte er am Sonntag aber auf dem Feld stehen. Mitfliegen darf er schon mal.

Johnson reist mit den New York Giants nach München

New York - Football-Profi Jakob Johnson reist mit den New York Giants zum NFL-Spiel in München. „Ich bin im Flieger dabei. Ich habe meinen Pass schon abgegeben“, berichtete der 29 Jahre alte Stuttgarter der Deutschen Presse-Agentur. Ob Johnson gegen die Carolina Panthers im aktiven Spieltagskader stehen wird oder im Trainingskader bleibt und dann nicht spielberechtigt ist, ist noch nicht entschieden. „Das kann beides sein“, sagte der Offensiv-Spieler.

Johnson erlebt eine schwierige Saison bei den New York Giants und ist bereits mehrfach entlassen und dann wieder unter Vertrag genommen worden. Der Schwabe spielt seine sechste NFL-Saison und war zuvor bei den Las Vegas Raiders aktiv. Begonnen hat seine Karriere in der besten Football-Liga der Welt bei den New England Patriots.

In der Allianz Arena aufzulaufen würde Johnson viel bedeuten. „Es wäre einfach ein weiterer sehr, sehr cooler Moment auf meiner Reise, ich würde einfach viel Spaß haben vor Freunden und Familie in Deutschland spielen zu können“, sagte er. Für das Spiel in München habe er für 52 Leute Karten organisiert. Aber selbst ohne Einsatz empfindet Johnson die Reise als Gewinn. „Für mich ist der Sieg auch einfach dabei zu sein, egal, ob ich auf dem Platz bin oder nicht“, sagte er.