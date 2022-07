Kämna verpasst knapp das Gelb - Cort siegt in Megève

Megève - Radprofi Lennard Kämna hat das Gelbe Trikot der Tour de France nur knapp verpasst.

Der 25 Jahre alte Bora-hansgrohe-Profi belegte auf der zweiten Alpenetappe als Teil einer Ausreißergruppe Platz zehn und verbesserte sich in der Gesamtwertung auf Platz zwei. Dort liegt Kämna nur elf Sekunden hinter Titelverteidiger Tadej Pogacar aus Slowenien. Zudem verteidigte Simon Geschke das Bergtrikot erfolgreich. Den Etappensieg holte der Däne Magnus Cort vor dem Australier Nick Schultz und Spaniens Routinier Luis Leon Sanchez.

„Ich hatte das Gefühl, dass jeder gegen mich fährt. Es hat keinen Spaß in der Spitzengruppe gemacht“, sagte Kämna in der ARD. Am Ende erreichte der Norddeutsche das Ziel mit 22 Sekunden Rückstand auf Tagessieger Cort. Der Deutsche Georg Zimmermann vom Team Intermarché belegte Platz sechs und erzielte damit sein bestes Ergebnis bei der Tour.