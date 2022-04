Kansas gewinnt Basketball-College-Meisterschaft

New Orleans - Die Studenten der Kansas University haben zum vierten Mal die US-Meisterschaft im College-Basketball gewonnen und eine 14 Jahre währende Durststrecke beendet.

Die favorisierten Jayhakws gewannen das Endspiel um den Titel in New Orleans 72:69 gegen die Tar Heels der University of North Carolina. Kansas holte dabei in der zweiten Hälfte 15 Punkte Rückstand auf. Ein größeres Comeback gab es nach Angaben von US-Medien noch nie in einem Finale um die College-Meisterschaft.

Beide Universitäten zählen zu den landesweit wichtigsten Programmen für College-Basketball in den USA. James Naismith, Erfinder des Basketballs, war der erste Trainer an der Kansas University. Für das College mit Sitz in Lawrence im US-Bundesstaat Kansas ist es die erste Meisterschaft seit 2008.