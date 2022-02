Katharina Althaus nach erstem Skisprung-Training zufrieden

Zhangjiakou - Deutschlands beste Skispringerin Katharina Althaus ist mit einer guten Leistung in ihre Olympischen Winterspiele gestartet.

Die Oberstdorferin sprang im ersten Training in Zhangjiakou in drei Durchgängen auf die Plätze drei, fünf und fünf und war anschließend zufrieden. „Es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ich bin gut ins Training gestartet und fühle mich wohl“, sagte die 25-Jährige. Die gigantische Schanzenanlage beschrieb Althaus so: „Das schaut mega aus. Das ist mega-beeindruckend, dieses ganze Stadion. Auch wenn man oben sitzt und drumrum die ganzen Lichter sieht: Es ist einfach Wahnsinn, richtig cool.“

Die Silbergewinnerin der Winterspiele von Pyeongchang 2018 zählt im Einzel am 5. Februar (11.45 Uhr/ARD und Eurosport) zu den Topfavoritinnen auf die Goldmedaille. Althaus ist Zweite im Gesamtweltcup, die dort führende Marita Kramer aus Österreich kann wegen einer Corona-Infektion nicht antreten. „Mir tut's unheimlich leid für sie, dass sie hier nicht mit uns springen kann“, sagte Althaus. „Ich hoffe, sie bekommt ihre Chance in vier Jahren.“