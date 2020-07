Leverkusen (dpa) - Bei Bayer Leverkusen wird es im Falle eines Pokalsiegs am Samstag im Endspiel gegen den FC Bayern München keinerlei öffentliche Feierlichkeiten geben, obwohl es für den Verein der erste Titel seit 27 Jahren wäre.

"Wir hatten viele Sitzungen mit dem Oberbürgermeister und der Stadt Leverkusen, mit der Polizei, mit den Fan-Betreuern. Wir haben über sehr viele Dinge nachgedacht. Aber wir sind letztlich zu dem Schluss gekommen, dass wir von allem Abstand nehmen werden", sagte Club-Chef Fernando Carro im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Es wird in Corona-Zeiten demnach keinen Empfang im Rathaus, keinen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt und auch keine Feierlichkeiten mit den Fans im Rheinland geben. Die Mannschaft wird am Sonntagmittag auf dem Flughafen in Köln landen, von dort verabschieden sich die Spieler direkt in den Urlaub.

"In Berlin haben wir eine kleine, interne Abschlussveranstaltung geplant, die in jedem Fall nach dem Finale stattfinden wird", sagte Carro: "Dort würde es für den Fall des Pokalsiegs sicher etwas fröhlicher zugehen, aber darüber hinaus ist tatsächlich nichts in Vorbereitung."

© dpa-infocom, dpa:200630-99-625811/2

Fernando Carro auf bayer04.de