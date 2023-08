Okinawa - Nach einer erneut kurzen Nacht mit gerade einmal vier Stunden Schlaf hatte Bundestrainer Gordon Herbert eine wichtige Botschaft für seine Basketball-Profis. Der Kanadier erklärte Dennis Schröder und Co. beim Training in Okinawa den Turniermodus, um Missverständnisse zu vermeiden.

„Der Coach hat uns heute Morgen gleich gesagt: Es ist wichtig, dass wir die Spiele mitnehmen. Wir dürfen nicht zu entspannt rangehen, weil wir denken, die Finnen sind schon raus“, sagte Daniel Theis. Die letzte Begegnung der Vorrunde gegen Finnland steht am Dienstag (9.30 Uhr/Magentasport) auf dem Spielplan.

Die ersten Partien gegen Japan (81:63) und Australien (85:82) hat Deutschland gewonnen, der Gruppensieg ist damit genauso fix wie Finnlands Ausscheiden. Doch für beide Nationen geht es noch um etwas: Deutschland will seine perfekte Serie wahren, um mit drei Siegen in die am Freitag beginnende Zwischenrunde zu gehen. „Ich denke, dass sie das verstanden zu haben“, sagte Herbert.

Die Finnen wollen die Endrunde in Asien bestmöglich abschließen, um noch eine Chance auf die Olympia-Qualifikation für 2024 zu haben. Deutschland hat einen Platz bei einem der vier Quali-Turniere im nächsten Sommer schon sicher, will sich damit aber nicht begnügen. Ziel ist das Direktticket nach Paris. Dafür muss das Team von Chefcoach Herbert eines der beiden besten europäischen Teams bei der WM werden.