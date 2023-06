Ljubljana - Nach seinem Sieg beim Giro d'Italia wird Radprofi Primoz Roglic voraussichtlich erst wieder bei der Spanien-Rundfahrt an den Start gehen.

Das kündigte der 33-Jährige im slowenischen Fernsehen an. Dass Roglic bei der Tour de France nicht starten wird, hatte er mit seinem Team Jumbo-Visma bereits zu Saisonbeginn entschieden, zumal die niederländische Mannschaft in Jonas Vingegaard aus Dänemark den Titelverteidiger stellt. Roglic wird aber auch wohl auf die WM in Schottland im August verzichten.

Roglic hatte 2020 denkbar knapp den Gesamtsieg bei der Tour verpasst, als ihm Landsmann Tadej Pogacar im entscheidenden Zeitfahren am vorletzten Tag noch das Gelbe Trikot entriss. Die Vuelta als drittgrößte dreiwöchige Rundfahrt konnte Roglic bislang dreimal in seiner Karriere gewinnen.