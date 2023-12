Barcelona - Die kenianische Läuferin Beatrice Chebet hat am Silvestertag den Weltrekord über fünf Kilometer auf der Straße verbessert. Die 23-Jährige lief bei einem Rennen in Barcelona die Distanz in der Rekordzeit von 14:13 Minuten. Damit unterbot die WM-Dritte von 2023 die bisherigen Rekordmarken sowohl für reine Frauenrennen als auch für gemischte Läufe, wie der Leichtathletik-Weltverband World Athletics mitteilte.

In reinen Frauenrennen war Senbere Teferi aus Äthiopien 2021 in Herzogenaurach in der bisherigen Rekordzeit von 14:29 Minuten ins Ziel gekommen. Die Bestmarke für Frauen in gemischten Rennen lag bei 14:19 Minuten, aufgestellt von der Äthiopierin Ejegayehu Taye 2021 in Barcelona. Der Verband führt die Bestzeiten in zwei getrennten Wertungen.