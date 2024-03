Indian Wells - Angelique Kerber hat zum zweiten Mal seit ihrem Comeback nach der Baby-Pause ein Tennis-Match gewonnen und sich beim Masters in Indian Wells für die zweite Runde qualifiziert.

Die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste gewann in der kalifornischen Wüste gegen die Kroatin Petra Martic 6:3, 6:4. Als nächstes trifft die 36 Jahre alte Kerber auf die an Nummer zehn gesetzte Lettin Jeļena Ostapenko. Das Hartplatz-Turnier in Indian Wells ist mit 9,26 Millionen US-Dollar dotiert (rund 8,5 Millionen Euro).

„Es ist großartig, es fühlt sich so gut an, wieder hier zu sein und vor euch zu spielen und alles zu geben, was ich habe“, sagte Kerber nach ihrem Spiel auf dem Center Court. „Ich habe versucht, mich gut zu bewegen und den Ball ins Feld zu treffen. Es ist nicht so einfach ohne viel Matchpraxis, ich versuche so lange wie möglich hierzubleiben und so viele Matches zu bekommen wie möglich.“

Auch Maria weiter

Kurz nach Kerber machte auch Tatjana Maria den Einzug in die zweite Runde perfekt. Die zweifache Mutter gewann gegen Arantxa Rus aus den Niederlanden 7:6 (7:5), 6:2. Für die 36-Jährige geht es in der zweiten Runde gegen Jasmine Paolini. Die Italienerin ist an Nummer 13 gesetzt.

Kerber war vor einem Jahr zum ersten Mal Mutter geworden und ist seit Beginn des Jahres zurück auf der Tennis-Tour. Beim United Cup im Vorfeld der Australian Open hatte sie gegen Ajla Tomljanovic aus Australien gewonnen, war dann aber beim ersten Major ebenso in der ersten Runde ausgeschieden wie zuletzt vor einem Monat beim Turnier in Linz.