Indian Wells - Ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Liana hat sich bei Angelique Kerber der Blick auf die Welt verändert. „Ich bin tatsächlich lockerer geworden und versuche auch diesen Perfektionismus ein bisschen abzustellen, dass man auch mal den einen oder anderen Fehler machen kann, auch mal ein bisschen entspannter ist“, sagte die ehemalige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste der dpa nach ihrem Erstrundensieg beim Masters in Indian Wells. „Es ist eine komplett andere Wahrnehmung, eine komplett andere Auffassung. Sieg und Niederlage, das ist jetzt auch nicht mehr so dramatisch wie früher“, sagte die 36-Jährige.

Kerber war vor einem Jahr zum ersten Mal Mutter geworden und ist seit Beginn des Jahres zurück auf der Tennis-Tour. Beim United Cup vor den Australian Open hatte sie gegen Ajla Tomljanovic aus Australien gewonnen, war dann aber beim ersten Major ebenso in der ersten Runde ausgeschieden wie zuletzt vor einem Monat beim Turnier in Linz. In Indian Wells trifft sie als Nächstes auf die an Nummer zehn gesetzte Lettin Jeļena Ostapenko. Das Hartplatz-Turnier ist mit 9,26 Millionen US-Dollar dotiert (rund 8,5 Millionen Euro).