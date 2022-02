Kombinierer-Coach Weinbuch: „Nimmt sehr viel Druck“

Zhangjiakou - Kombinierer-Bundestrainer Hermann Weinbuch hofft nach der olympischen Goldmedaille von Vinzenz Geiger auf positive Nachwirkungen im eigenen Team.

„Das nimmt sehr viel Druck, von daher wird es vielleicht etwas leichter werden“, sagte der 61-Jährige bei einer Pressekonferenz des deutschen Teams in Zhangjiakou. Geiger war am Mittwoch von Rang elf nach dem Skispringen noch an die Spitze gelaufen und hatte sich nach einem furiosen Finale mit Gold gekrönt. Der lange in Führung liegende Johannes Rydzek fiel auf Platz fünf zurück.

„Vinz ist der große Sieger, Ritschie ist der große Verlierer. Er war lange auf Goldmedaillenkurs. Er hat die Goldmedaille in der Hand und verliert sie. Es ist nicht einfach, den wieder auf Vordermann zu bekommen“, sagte Chefcoach Weinbuch. Weiter Sorgen bereitet dem Team die coronabedingte Quarantäne von Rekord-Weltmeister Eric Frenzel und Terence Weber. „Es belastet uns sehr, dass die zwei in Isolation sitzen. Das geht an der Mannschaft nicht spurlos vorüber. Da weiß ich jetzt nicht, wie wir das alles verarbeiten können“, sagte Weinbuch.