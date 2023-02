Planica - Die Nordischen Kombinierer greifen beim zweiten Wettbewerb der WM im slowenischen Planica am Mittwoch wieder auf Johannes Rydzek zurück. Der sechsmalige Weltmeister ersetzt Manuel Faißt, wie der Deutsche Skiverband nach einer internen Ausscheidung mitteilte.

Dazu nominierte Bundestrainer Hermann Weinbuch den Einzel-Medaillengewinner Julian Schmid, Olympiasieger Vinzenz Geiger und Rekord-Weltmeister Eric Frenzel. „Es ist für uns Trainer nicht so einfach zu sagen, du bist es. Wir sind so eine starke Mannschaft, von dem her ist das so, da muss man damit klarkommen“, sagte Weinbuch schon vor der Entscheidung.

Er sei sich bewusst, dass er dem fünften Mann eine große Medaillenchance nehme. Rydzek war in der Vergangenheit oft ein Medaillengarant, seine Karrierehöhepunkte waren zwei Olympiasiege 2018 in Pyeongchang und der Vierfach-Triumph bei der WM 2017 in Lahti.