Anthony Edwards gilt als angehender Basketball-Superstar. Beim NBA-Spiel in Indianapolis zeigt er, warum. In den kommenden Wochen wird Edwards noch mehr Verantwortung schultern müssen.

Indianapolis - Als Anthony Edwards mit dem Kopf das Brett des Basketballkorbs erwischte und anschließend hart auf den Boden knallte, war das Spiel für seine Minnesota Timberwolves gewonnen.

Der sprunggewaltige Flügelspieler hat eindrucksvoll bewiesen, warum Experten und Fans ihn für einen der angehenden Superstars der nordamerikanischen Profiliga NBA halten.

Beim 113:111 der Wolves bei den Indiana Pacers erzielte der 22-Jährige nicht nur 44 Punkte plus mehrere wichtige Körbe in der Schlussminute - Edwards entschied mit dem Block in ungewöhnlicher Höhe auch in letzter Sekunde die Partie zugunsten des Topteams, das die Western Conference anführt. „Meine Schmerztoleranz ist hoch. Ich bin auf den Boden gefallen. Aber ich glaube, dass ich ein harter Kerl bin“, sagte Edwards nach der sehenswerten Aktion.

Edwards, der für Team USA bereits bei der WM 2023 spielte, ist auch ein klarer Kandidat für das amerikanische Olympia-Team in Paris in diesem Sommer. Bei den Timberwolves wird er in den kommenden Wochen noch mehr Verantwortung übernehmen müssen: Co-Star Karl-Anthony Towns fällt wegen einer Operation am Meniskus mehrere Wochen und vermutlich bis zum Start der Playoffs Mitte April aus.