„Krass“: Freestylerin Eichinger schwärmt von Eröffnungsfeier

Freestylerin Aliah Delia Eichinger war von der Eröffnungsfeier in Peking begeistert.

Peking - Ski-Freestylerin Aliah Delia Eichinger ist von der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in China begeistert gewesen. Die Show sei „einfach krass“ gewesen, sagte die 20-Jährige, die als Teil der deutschen Delegation ins Stadion in Peking eingelaufen war.

„Ich fand es wirklich cool und es motiviert mich mega“, so die Sportlerin vom DJK SV Sankt Oswald. Die Begegnung mit den anderen Athletinnen und Athleten und die Flamme hätten bei ihr ein richtiges „Olympia-Feeling“ ausgelöst. Eichinger startet bei den Spielen in China in den Disziplinen Big Air und Slopestyle.