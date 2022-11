Kroatiens Team trifft im Halbfinale auf Australien

Borna Coric beim Davis Cup für Kroatien in Aktion.

Málaga - Die kroatischen Tennis-Herren haben zum zweiten Mal in Folge das Halbfinale im Davis Cup erreicht. Der Vorjahresfinalist setzte sich in Málaga gegen Spanien bereits nach den Einzeln durch und trifft in der Vorschlussrunde auf Australien.

Borna Coric hatte die Kroaten mit 6:4, 7:6 (7:4) gegen Roberto Bautista Agut in Führung gebracht. Der US-Open-Sieger von 2014, Marin Cilic, sorgte anschließend mit 5:7, 6:3, 7:6 (7:5) gegen Pablo Carreno Busta für die Entscheidung. Australien hatte sich schon am Vortag für die Runde der besten Vier qualifiziert.

Die deutsche Mannschaft startet ohne den verletzten Olympiasieger Alexander Zverev am 24. November (16.00 Uhr/Servus TV und DAZN) in die Endrunde des Nationen-Wettbewerbs. Gegen Kanada ist die Riege um Oscar Otte klarer Außenseiter.