Paris - Am Tag nach ihrem Silber-Coup ärgerte sich Michelle Kroppen nur kurz über das Aus im Achtelfinale des olympischen Einzelwettbewerbs. „Heute war es ein bisschen zittrig für mich, weil ich nervös war. Trotzdem habe ich sehr an mich geglaubt“, sagte die Bogenschützin nach dem 4:6 gegen die ehemalige Weltranglistenersten Deepika Kumari aus Indien und ergänzte schnell: „Dass ich am Ende mit einer Medaille nach Hause gehe, ist schon mega, mega cool.“

Medaille auf dem Nachttisch

Am Freitag hatte die 28-Jährige gemeinsam mit Florian Unruh in Paris Silber im Mixed-Team gewonnen, konnte das aber wegen ihres nächsten Starts am Tag darauf kaum feiern. „Ich habe versucht, den Abend so normal wie möglich zu gestalten“, sagte Kroppen der Deutschen Presse-Agentur: „Klar, man wacht morgens auf und sieht auf dem Nachttisch die Medaille liegen. Trotzdem habe ich gesagt, das war gestern und heute ist ein neuer Tag. Ich bin wirklich mit sehr, sehr viel Elan in den Tag gegangen.“

Allerdings lief sie gegen Kumari schnell einem Rückstand hinter, weil ihr erster Pfeil nur für sechs Ringe gut war, maximal sind zehn möglich. „Ich habe 13 von 15 Pfeilen ins Goldene geschossen, leider haben so ein bisschen die Zehner gefehlt“, sagte die Wahl-Berlinerin Kroppen, die für den SV GutsMuths Jena startet: „Es war knapp und ich bin stolz, dass ich bis zum letzten Pfeil gekämpft habe. Deswegen kann ich auch mit einem Lächeln nach Hause gehen.“

Grillen mit der Familie

Für Kroppen ist Olympia nun beendet, Unruh tritt als letzter Deutscher am Sonntag noch im Achtelfinale des Männer-Einzels an. Erst danach wollen beide ihre Medaille mit der Mannschaft richtig bejubeln. „Wir wollen alle zusammen ins Deutsche Haus“, sagte Kroppen zu den Plänen für Sonntagabend: „Wenn ich dann am Mittwoch wieder bei meiner Familie bin, wird sicher auch noch mal zusammen gegrillt und angestoßen. Und dann geht es in den verdienten Urlaub.“

Am Pariser Invalidendom hatte Kroppen ihre ersten beiden Einzelduelle bereits am Mittwoch gewonnen und war so als einzige Deutsche in die Runde der besten 16 eingezogen. Europameisterin Katharina Bauer und Charline Schwarz waren früher gescheitert. Team-Weltmeister Deutschland verfehlte durch das Aus im Viertelfinale zuvor auch im Mannschaftswettbewerb der Frauen die erhoffte Medaille.