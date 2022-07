Kuhn verpasst in Hamburg Sensation gegen Alcaraz

Hamburg - Tennisprofi Nicola Kuhn hat bei den European Open in Hamburg eine Sensation gegen Jungstar Carlos Alcaraz verpasst.

Nach überraschend gewonnenem ersten Satz musste sich der 22-Jährige in der Erstrunden-Partie in 2:26 Stunden am Ende angeschlagen mit 6:3, 1:6, 6:7 (3:7) dem drei Jahre jüngeren Spanier geschlagen geben. Der Weltranglisten-Sechste Alcaraz ist beim ATP-Turnier am Rothenbaum an Nummer eins gesetzt und der große Favorit für seinen fünften Turniersieg des Jahres.

Kuhn, der früher für Spanien startete, zeigte lange Zeit eine mutige und starke Vorstellung. Im dritten Satz ließ er sich mehrfach am rechten Oberschenkel behandeln, konnte nur noch mit Mühe laufen und war im abschließenden Tie-Break dann chancenlos. Für Kuhn wäre es der erste Sieg auf der ATP-Tour seit Januar 2021 gewesen. Durch sein Aus sind bereits neun von elf deutschen Tennisprofis bei den Sandplatz-Turnieren der Herren und Damen in Hamburg nicht mehr dabei.