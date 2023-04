Omaha (dpa) - - Dressurreiterin Ingrid Klimke kann in der Kür beim Weltcup-Finale am Samstag in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska nicht im Sattel von Franziskus an den Start gehen. Wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung mitteilte, habe sich der Hengst „akut vertreten“ und sei nicht einsatzfähig.

„Ich bin traurig, dass wir hier so unerwartet nicht in der Kür antreten können“, sagte die 55 Jahre alte Klimke aus Münster: „Das Wohl von Franz steht an erster Stelle und im Hinblick auf die kommende grüne Saison haben wir ihn zurückgezogen.“